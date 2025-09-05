сегодня в 14:20

Глава ВТБ Костин не увидел «качественного ухудшения» в экономике РФ

Глава ВТБ Андрей Костин назвал российскую экономику «достаточно живучей». Он не увидел в ней «качественного ухудшения», сообщает РИА Новости .

Костин пообщался с журналистами в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Когда речь зашла о российской экономике, он оценил складывающуюся ситуацию.

По словам главы ВТБ, «качественного ухудшения» экономики за последние кварталы не было. Он указал, что судит о ситуации по клиентам банка.

Костин не видит никаких угроз в этом вопросе. Он также отметил «живучесть» российской экономики.

Ранее глава ВТБ заявил, что ЦБ не будет повышать ключевую ставку. Он считает, что регулятор будет ее снижать в дальнейшем.