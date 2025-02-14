Глава ЦБ рассказала, когда ждать пика годовой инфляции

Банк России ожидает, что пик годовой инфляции может наступить в апреле-мае, поскольку принимается во внимание база прошлого года, заявила на пресс-конференции 14 февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Показатель годовой инфляции зависит от того, насколько будет выходить база прошлого года. И по нашим оценкам, пик где-то будет, наверно, в апреле-мае», — отметила глава ЦБ.

Она также добавила, что текущая инфляция, то есть рост цен месяц к месяцу, начнет замедляться в ближайшее время.

«Некоторое ее повышение возможно в связи с индексацией тарифов в июле месяце. Но самое важное — мы рассчитываем, что к концу года месячная инфляция, которая характеризует текущее ценовое давление, будет около 4% в пересчете на год. Но так как мы в начало года вошли с высокой инфляцией, то к концу года годовая инфляция будет 7-8%», — пояснила заключила Набиуллина.