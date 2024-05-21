Глава Солнечногорска ознакомился с работой производителя облицовочных материалов

Компания «Лемарк» в Солнечногорске считается предприятием полного цикла по производству декоративных бумажно-слоистых пластиков. Руководитель округа Солнечногорск Константин Михальков познакомился с производственным процессом и пообщался с руководством компании. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Лемарк» — единственный в России завод полного цикла по изготовлению HPL пластиков. Это сверхпрочный материал, который используется для фасадной или внутренней отделки, производства мебели и других изделий. Производственная мощность завода в месяц составляет 500 тыс. кв. м.

«Сегодня на предприятии работает около 200 человек, большинство из них — жители городского округа. Кроме того, здесь регулярно принимают на практику студентов колледжа «Подмосковье». Уверен, что у сотрудников есть и мотивация, и все необходимые ресурсы для самореализации. А мы, в свою очередь, готовы оказать необходимую поддержку как коллективу, так и самой компании», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Предприятие осуществляет свою деятельность на территории городского округа Солнечногорск с 2015 года. Продукция компании присутствует во всех регионах России, а также в Беларуси, Казахстане, странах Балтии и Ближнего Востока.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.