Глава Серпухова посетил производственные площадки компании по производству плитки

В Серпухове действуют два завода: ООО «Витра Плитка» и ООО «Витра Сантехника». Оба предприятия входят в состав турецкого холдинга, одного из лидеров рынка Турции и топ-10 производителей плитки в Европе, с более чем 60-летним опытом. Вместе с директором по производству Павлом Хребтовым и директором по персоналу Еленой Аверьяновой глава городского округа Серпухов Алексей Шимко осмотрел цеха и оборудование. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В компании «Витра» в Серпухове трудятся 310 высококвалифицированных специалистов, большинство из которых — местные жители. Ежегодный объем производства составляет порядка 300 тыс. сантехнических изделий и 2,5 млн кв. м плитки.

Недавно в эксплуатацию была введена новая линия по производству керамогранита с использованием технологий компании «КЕДА» (Китай), что позволит увеличить производительность и укрепить рыночные позиции.

Продукция завода используется в жилых комплексах Москвы и других городов, отелях Сочи, Санкт-Петербурга и Краснодара, а также в аэропортах и медицинских учреждениях по всей России, что подтверждает ее высокое качество и надежность.

«Витра» является значимым предприятием для Серпухова и вносит существенный вклад в экономическое развитие городского округа. Со стороны администрации оказывается необходимая поддержка, включая освещение дорог вблизи объекта и организацию автобусного сообщения.

Сейчас в планах — проработка вопроса о создании брендированной площадки компании на Дне города Серпухов для ознакомления жителей с её продукцией и производством.

Как ранее отмечал губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области продолжает работать большое количество иностранных компаний.

«Большое количество компаний иностранных работало и продолжает работать в Подмосковье. Они нас не подвели, даже если поменяли собственника, также продолжают работать», — сообщил Воробьев.