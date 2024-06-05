Глава Щелкова Булгаков: жители округа поддерживают изменения налоговой системы

Жители городского округа Щелково, с которыми уже состоялся разговор на тему изменения налоговой системы в России, поддерживают данный проект, рассказал РИАМО глава Щелкова Андрей Булгаков.

«Многие говорят о том, что распределение налоговой нагрузки в зависимости от доходов назрело давно. Вижу поддержку проекта от людей, в том числе жителей Щелкова, с которыми мы уже говорили на эту тему», – сказал Булгаков.

По его мнению, изменения налоговой системы демонстрируют справедливый подход к системе налогообложения.

«Прогрессивная шкала налогообложения - это справедливый подход, уравнивание вклада всех россиян в развитие нашей страны и общее повышение уровня жизни», – заключил глава округа.

Начиная с 2025 года, в Российской Федерации планируется ввести справедливую налоговую систему, которая будет включать в себя прогрессивное налогообложение. Изменения коснутся в основном граждан с высокими доходами, при этом в выигрыше окажутся семьи с детьми.

Также деньги от повышения налогов пойдут на социально-экономическое развитие страны, в том числе на финансирование новых нацпроектов.