Глава «Ростелекома» Осеевский: есть пул лидеров, делающих достойное оборудование

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) сообщил, что начиная с 2022 года в России сформировался ряд компаний, производящих отечественное телекоммуникационное оборудование.

«Оглядываясь назад, можно сказать, что и мы, и наши партнеры по созданию высокотехнологичного оборудования, программного обеспечения, прошли тяжелейший путь. Сегодня и в рамках политики правительства, тех директив, которые мы выполняем, мы чувствуем себя уверенно», — сказал Осеевский.

Он уточнил, что есть отдельные ниши, которые требуют дальнейшего развития.

«Но в целом сегодня сформировался пул компаний лидеров, которые создают очень достойное оборудование», — добавил глава ПАО «Ростелеком».

По его словам, «Ростелеком» предоставляет свои услуги, как и другие госкорпорации, в основном частным компаниям.

ПМЭФ — это одно из самых известных и значимых мировых событий. В 2025 году он проходит с 18 по 21 июня. С 2006 года мероприятие проводится при участии президента РФ.