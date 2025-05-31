Глава «Роснефти» обвинил ЦБ в подрыве доходов нефтяной отрасли
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что действия Банка России по укреплению рубля негативно сказываются на нефтяном секторе, сообщает ТАСС.
По его словам, текущий курс рубля не учитывает экономические реалии компаний, что приводит к занижению рублевой стоимости нефти и росту налоговой нагрузки.
«Формируемый курс создает дополнительные издержки при расчете налогооблагаемой базы и конверсии валют», — подчеркнул Сечин.
В первом квартале 2025 года компания столкнулась с одновременным давлением нескольких факторов: снижением цен на нефть Urals, расширением санкционного давления и резким ростом тарифов естественных монополий. Тарифы «Транснефти» выросли на 9,9%, железнодорожные перевозки подорожали на 13,8%, а почтовые услуги — на 20%. Это привело к падению показателя EBITDA на 15,5% — до 598 млрд рублей.
Сечин также предупредил о новых волнах инфляции издержек в связи с запланированным повышением тарифов на газ и электроэнергию, которое в 2025 году превысит прогнозируемую инфляцию.