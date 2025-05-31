Глава «Роснефти» обвинил ЦБ в подрыве доходов нефтяной отрасли

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что действия Банка России по укреплению рубля негативно сказываются на нефтяном секторе, сообщает ТАСС .

По его словам, текущий курс рубля не учитывает экономические реалии компаний, что приводит к занижению рублевой стоимости нефти и росту налоговой нагрузки.

«Формируемый курс создает дополнительные издержки при расчете налогооблагаемой базы и конверсии валют», — подчеркнул Сечин.

В первом квартале 2025 года компания столкнулась с одновременным давлением нескольких факторов: снижением цен на нефть Urals, расширением санкционного давления и резким ростом тарифов естественных монополий. Тарифы «Транснефти» выросли на 9,9%, железнодорожные перевозки подорожали на 13,8%, а почтовые услуги — на 20%. Это привело к падению показателя EBITDA на 15,5% — до 598 млрд рублей.

Сечин также предупредил о новых волнах инфляции издержек в связи с запланированным повышением тарифов на газ и электроэнергию, которое в 2025 году превысит прогнозируемую инфляцию.