Глава Роснедр Казанов: пока запасов нефти в РФ хватает на 25 лет

Нефти в РФ хватит на любой промежуток времени при активности недропользователей по геологической разведке и воспроизводству запасов. Но есть важный нюанс, о котором ТАСС рассказал глава Роснедр Олег Казанов.

Из 31 млрд тонн запасов российской нефти в подготовленном виде находятся 19 млрд. Соответственно, неподготовленных 12 млрд тонн, отметил глава Роснедр.

При этом из 19 млрд тонн доказанных запасов не весь объем в нынешней экономической обстановке может оказаться выгодным для добычи. Из этого количества только 13 млрд тонн будут рентабельными для разработки при актуальной стоимости ресурсов и условиях в плане налогов, подчеркнул Казанов.

Таким образом, объем составляет не 31 млрд тонн, а 13 млрд тонн запасов нефти. Если поделить такое количество ресурса на приблизительный объем добычи в год, то обеспеченность запасами «черного золота» в России — 25 лет, отметил глава Роснедр.

Чтобы просто поддерживать нынешний уровень добычи нефти в РФ, необходимо обладать постоянным переходящим остатком запасов в 13-15 млрд тонн нефти. Важно, чтобы они были подготовленными и рентабельными. Поэтому РФ нужно, чтобы геологическая разведка шла без перебоев, тогда ресурса хватит на любой период времени, добавил Казанов.