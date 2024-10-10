Глава Раменского посетил предприятие по производству напитков ООО «Бочкари»

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Глава Раменского округа Эдуард Малышев посетил предприятие ООО «Бочкари», которое занимается производством безалкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Раменского округа.

ООО «Бочкари» — современное предприятие, занимающееся производством качественных напитков, также активно внедряет в свою деятельность инновации.

В рамках визита глава Раменского округа познакомился с технологией изготовления продукции и ее высокой степенью автоматизации.

Сотрудники завода продемонстрировали процесс контроля качества на всех этапах: от отбора сырья до упаковки готовой продукции. В этом можно увидеть подтверждение того, что компания серьезно относится к соблюдению стандартов безопасности и качества.

Эдуард Малышев уделил особое внимание разнообразию напитков, которые включают в себя не только традиционные лимонады, но и уникальные авторские рецепты, которые были разработаны командой профессионалов.

«Я хочу поблагодарить генерального директора Александра Буренина и коллектив предприятия за теплый прием и за ту работу, которую они выполняют, делая наш округ еще более привлекательным для инвестиций», — написал глава Раменского округа в соцсетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.