Глава Павлово-Посадского округа встретился с коллективом алюминиевой компании

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов 26 марта провел встречу с коллективом Международной алюминиевой компании, где обсудил развитие промышленности и подвел итоги работы за пять лет. Руководитель также ответил на вопросы сотрудников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время встречи Денис Семенов подчеркнул, что промышленность является одной из ключевых отраслей экономики округа. По его словам, предприятия обеспечивают создание рабочих мест, внедрение современных технологий и выпуск конкурентоспособной продукции, востребованной как в Подмосковье, так и в других регионах России. Он отметил, что системная поддержка производственного сектора способствует устойчивому развитию территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.