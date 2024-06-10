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Глава парламента: две блокады нанесли Крыму ущерб в более 14 трлн рублей

Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что ущерб Крыму от водной и энергетической блокад в общей сложности превысил 14 трлн рублей, сообщает РИА Новости.

По словам Константинова, ущерб по водной блокаде превысил 7 трлн рублей. По энергетической блокаде ущерб полуострову также составил более 7 трлн рублей.

«Но, возможно, она (итоговая цифра – ред.) увеличится после выявления новых пострадавших», - отметил глава парламента.

Константинов рассказал, что в Крыму посчитают ущерб, который нанесли транспортная и продовольственная блокады, теракты. Помимо этого, проведут оценку разрушений инфраструктуры во времена нахождения в составе Украины.