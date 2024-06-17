Глава Минвостокразвития: мы живем при «патриотическом социализме»

Руководитель Минвостокразвития Алексей Чекунков считает, что в России должна начаться новая индустриализация. По его словам, чтобы найти для нее средства, предприниматели должны заниматься созидательными проектами, основанными на принципах «патриотического социализма», сообщает РБК .

По словам Чекункова, долгое время страна эффективно распоряжалась экспортной выручкой, вкладываясь в развитие собственной инфраструктуры и различных отраслей. Министр отметил, что сейчас многие государства, в том числе и РФ, несут на себе «финансовый гроб» в виде госдолга, который постепенно растет в период высоких процентных ставок.

Он считает, что экономика станет сильнее благодаря этому долговому стимулу, который необходимо использовать для создания новых производств.

Чекунков определил общественный строй, при котором сейчас живут люди в РФ. Он назвал это «патриотическим социализмом». Глава Минвостокразвития рассказал, что в стране наблюдается высокий уровень социальной поддержки всех групп населения со стороны государства и консолидации общества вокруг государственных приоритетов.

Министр также назвал 3 принципа «патриотического социализма», которые помогут победить рыночное предпринимательство: справедливость, соревновательность, культура.