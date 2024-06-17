Глава Минвостокразвития: мы живем при «патриотическом социализме»
Руководитель Минвостокразвития Алексей Чекунков считает, что в России должна начаться новая индустриализация. По его словам, чтобы найти для нее средства, предприниматели должны заниматься созидательными проектами, основанными на принципах «патриотического социализма», сообщает РБК.
По словам Чекункова, долгое время страна эффективно распоряжалась экспортной выручкой, вкладываясь в развитие собственной инфраструктуры и различных отраслей. Министр отметил, что сейчас многие государства, в том числе и РФ, несут на себе «финансовый гроб» в виде госдолга, который постепенно растет в период высоких процентных ставок.
Он считает, что экономика станет сильнее благодаря этому долговому стимулу, который необходимо использовать для создания новых производств.
Чекунков определил общественный строй, при котором сейчас живут люди в РФ. Он назвал это «патриотическим социализмом». Глава Минвостокразвития рассказал, что в стране наблюдается высокий уровень социальной поддержки всех групп населения со стороны государства и консолидации общества вокруг государственных приоритетов.
Министр также назвал 3 принципа «патриотического социализма», которые помогут победить рыночное предпринимательство: справедливость, соревновательность, культура.