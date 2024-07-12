Глава Минсельхозпрода Подмосковья посетил сырный кластер-агропарк «Сырная долина»

В Московской области продолжается рост производства сыра, благодаря которому регион уверенно занимает лидирующие позиции в России. В рамках своей рабочей поездки министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных посетил сырный кластер — агропарк «Сырная долина» в деревне Лучинское Дмитровского округа. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Согласно проекту, мощность по производству сыра в «Сырной долине» составляет 22,5 тыс. тонн в год, а производства сухой сыворотки — 14,28 тыс. тонн в год. Объем инвестиций в реализацию этого амбициозного предприятия составляет более 6 млрд рублей. В рамках проекта создано свыше 600 рабочих мест.

Резидентами этого инновационного проекта выступают такие крупные региональные производители, как ООО «СЫРОВАР», ООО «Звезда Подмосковья», ООО «Продмол». Их участие в развитии «Сырной долины» подчеркивает значимость этого предприятия для сектора производства сыра и правильность выбранного пути для дальнейшего развития отрасли.

Министр подчеркнул важность поддержки и поощрения инициативных и перспективных проектов, посвященных развитию сельского хозяйства и продовольственного производства.

Московская область продолжит работать в тесном контакте с производителями и инвесторами для успешной реализации планов по развитию отрасли и обеспечения стабильного роста производства сыра в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.