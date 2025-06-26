Глава Ленинского округа познакомился с новыми линиями производства «Рота-Агро»

«Сейчас предприятие готовится к аудитам крупнейшего российского ритейлера X5 Group и Ашан, аудит розничной сети „Магнит“ уже пройден. Ассортимент насчитывает более 10 видов сыров, способных удовлетворить самые разные вкусы. Продукция предприятия пользуется высоким спросом как на российском рынке, так и в странах СНГ. На заводе запущена новая линия — линия по производству фасованного сладко-сливочного масла. Производство ведется по классической ремесленной технологии — специалисты сбивают сливки в маслобойном барабане, что придает маслу особый вкус и текстуру. Также недавно введена в эксплуатацию Итальянская линия упаковки твердых и полутвердых сыров, произведенная компанией „Колиматик“ специально для сырного завода „Рота-Агро“. Линия представляет собой высокотехнологичное оборудование способное производить фасовку сыра в специальную упаковку, которая позволяет сохранять качество сыра до 90 суток», — рассказал глава округа Станислав Каторов.

В настоящее время в «Рота-Агро» трудятся порядка 50 человек, в планах — значительное расширение штата до 200 сотрудников.

«На территории Ленинского округа производство запущено в октябре 2024 года и оно уже впечатляет своими объемами, плановая мощность завода — 5000 тонн сыра в год или порядка 12 — в сутки. Это стало возможным благодаря высокотехнологичному оборудованию и грамотной организации производства. Особая гордость предприятия — полный замкнутый цикл. Начиная от собственных полей, где выращивается корм для скота, и заканчивая производством готовой продукции — сыров — все процессы контролируются на каждом этапе. „Рота-Агро“ — не просто завод, это пример того, как любовь к своему делу, инновационные технологии и стремление к совершенству рождают продукт, которым по праву можно гордиться. Это вклад в развитие агропромышленного комплекса Ленинского округа и всей Московской области. Мы будем и впредь поддерживать предприятия, которые не боятся внедрять инновации, заботятся о качестве своей продукции и создают новые рабочие места. Именно такие компании — двигатель развития экономики нашего региона», — добавил Каторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами. Власти региона делают нужные шаги в этом направлении.

«Мы понимаем, что сегодня, как никогда, мы должны делать встречные шаги в разных направлениях, будь то инфраструктура, жилье или решение трудовых ресурсов. Мы знаем, что наш вклад для вас важен», — подчеркнул губернатор.