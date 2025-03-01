Глава Ленинского округа посетил производство АО «Газдевайс»

Глава подмосковного Ленинского городского округа Станислав Каторов побывал на территории высокотехнологичного специализированного предприятия по производству счетчиков газа бытового и коммунального назначения АО «Газдевайс» и пообщался с ее сотрудниками, сообщает пресс-служба главы городского округа.

«С момента основания в 1997 году предприятие прошло путь от локального производства до высокотехнологичного комплекса, способного выпускать более миллиона счетчиков в год. Благодаря современному автоматизированному оборудованию, разработанному ведущими европейскими фирмами, „Газдевайс“ уверенно смотрит в будущее, активно развивая технологии смарт-учета газа и цифровые системы сбора данных. Сегодня здесь трудятся порядка 150 сотрудников, в том числе из Ленинского городского округа. Европейский сертификат качества и сертификаты МОЗМ, ЕЭС являются подтверждением соответствия продукции международным стандартам и гарантируют ее надежность и точность», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.

В пресс-службе отметили, что в ходе визита Станислав Каторов также пообщался с сотрудниками «Газдевайса» в рамках формата «выездной администрации» и рассказал об итогах работ за 2024 год, а также о планах на текущий год в рамках партийных проектов «Безопасные дороги», «Городская среда», «Крепкая семья», «Новая школа», «Здоровое будущее» и других.

«Все масштабные изменения, которые происходят в Ленинском округе — это курс нашего Президента и идеология нашего Губернатора. В центре внимания — поддержка наших военнослужащих и их семей, сбор гуманитарной помощи. Это важное направление в работе депутатского корпуса, регионального и федерального правительств. Всего в прошлом году мы собрали и отправили свыше 120 тонн помощь в зону боевых действий и жителям Курской области. На федеральном уровне в 2024 принят ряд ключевых законов по поддержке участников СВО: все участники получат статус ветерана боевых действий, ветеранам сохранят повышенную пенсию, усилена социальная защита вдов и др. 2025 год объявлен Годом Защитника Отечества, поэтому особенно важно продолжить работу по оказанию региональных и муниципальных мер поддержки. Партия «Единая Россия» активно привлекает участников СВО в избирательных кампаниях. Дмитрий Белитский стал депутатом нашего округа и активно ведёт работу с молодежью по патриотическому воспитанию», — обратился к сотрудникам АО «Газдевайс» в ходе своего доклада глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В ходе доклада Каторов также рассказал о социально-экономических итогах в рамках реализации партийных проектов. Так, в 2025 году планируется начать работы по строительству второго корпуса Видновского перинатального центра, открыть поликлинику на 750 посещений в смену в Сапронове, достроить 4 школы и 5 детских садов, начать возведение ледового дворца на улице Березовой, продолжить работу по модернизации тепловых сетей — в план на 2025 год включены 13 адресов, а также многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.