Глава Кировского завода: аграрии не могут обновить технику из-за падения доходов

Резкий рост затрат и дорогие кредиты делают закупку сельхозтехники практически недоступной. Банки ужесточили требования к заемщикам, а объем льготных программ остается недостаточным. Об этом РИАМО рассказал генеральный директор ГК «Кировский завод» Сергей Серебряков.

«С моей точки зрения, им (аграриям — ред.) действительно непросто. Это показывают и темпы обновления сельхозтехники в этом году. В 2021 году они сильно-сильно упали. В зависимости от вида техники падение разное, но практически везде отмечается снижение объема приобретения техники», — сказал Серебряков.

Он добавил, что первое — это вопрос баланса доходов и затрат аграриев. Расходы достаточно сильно растут, и стоимость техники выросла по причине увеличения ее себестоимости.

«И удобрения растут, и топливо растет — мы это все видим на топливных заправках, каждый гражданин замечает. Это давит на издержки аграриев, которые увеличиваются. А цены на зерно по целому ряду причин <…> не растут. Это приводит к тому, что доходы аграриев снижаются», — пояснил гендиректор.

Серебряков второй причиной назвал работу кредитно-финансовой системы России.

«Высокие ставки — это одна из причин, достаточно дорогие инвесткредиты. Есть льготные программы финансирования и Дом.РФ, и Росагролизинг, и льготные инвесткредиты, но этого объема финансирования недостаточно, и есть еще проблема — то, что банки достаточно сильно ужесточили требования к заемщикам. То есть в условиях, когда доходность аграриев упала, они не так охотно кредитуют аграриев», — отметил спикер.

Он резюмировал, что наложение этих факторов — снижение доходности, снижение получения оборотных кредитов, снижение возможности привлекать льготное финансирование — привело к тому, что покупать сельхозтехнику становится сложно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что значительную роль в агропромышленном комплексе играет современное оснащение техникой. При этом крайне важно регулярно ее обновлять — это весьма чувствительная тема.

«Кроме человека, конечно, сегодня большую <…> роль играет вооруженность техникой. Эта тема чувствительная, эта тема очень важная. Наши аграрии очень рассчитывают, что программы дальнейшие — по обновлению техникой, по ее использованию в разных сферах — также будут поддерживаться на федеральном уровне», — сказал Воробьев на пленарном заседании XXVII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

