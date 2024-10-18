Глава ФНС предложил решить проблему кадров за счет автоматизации госсектора

Руководитель ФНС Даниил Егоров считает, что проблему нехватки кадров в стране можно решить за счет госсектора, где работает много людей, ИИ могли бы заменить часть сотрудников на рутинной работе. Об этом сообщает РБК .

«У нас в госсекторе работает много народа. И, по идее, как раз применяя эти технологии, мы могли бы дать людей для рынка», — сказал Егоров при обсуждении перспектив применения ИИ.

По его мнению, роботизация и ИИ не повлияли на уменьшение количества компаний. При этом сохранилось много рутинной работы.

Как уточнил глава ФНС, в будущем «в цифру» переведут множество рабочих процессов, это уже происходит. А требования к кандидатам на местах будут сильно меняться.

В стране на протяжении многих месяцев отмечается рекордно низкая безработица, показатели постоянно обновляют исторические минимумы. По информации Росстата, уровень безработицы в конце лета составил 2,4%. При этом, по мнению властей РФ, проблема кадрового голода сохранится в ближайшие годы.