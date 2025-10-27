ГК «Самолет» предлагает инвесторам облигации с возможностью обмена в акции

Группа компаний «Самолет» (MOEX: SMLT) открыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-П21 объемом до 3 млрд рублей. Через полгода обращения облигаций инвестор сможет обменять их на акции ПАО «ГК „Самолет“» с премией 30% к референсной цене акции в случае выполнения ряда условий, сообщает пресс-служба ГК.

«Мы рады предложить инвесторам наши облигации с возможностью обмена в акции — инновационный инструмент для российского рынка капитала. Подобный инструмент позволяет инвесторам получить уникальную опцию, комбинирующую в себе регулярный купонный доход, но в то же время и возможность участия в потенциале роста стоимости акции „Самолета“, которая, по консенсус-оценке аналитиков, недооценена в текущих рыночных условиях», — заявила директор ПАО «ГК „Самолет“» Нина Голубничая.

По ее словам, данное размещение позволяет компании не только попробовать новый инструмент на рынке, но и привлечь финансирование под ставку ниже классического долга. Тем самым инвесторам будет обеспечена защита в условиях волатильности рынка. ГК взвесила оценку опциона и потенциальную доходность инвесторов при росте стоимости акции с использованием текущего квазиказначейского пакета.

«Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование текущего корпоративного публичного долга. Даже в условиях длительной жесткой денежно-кредитной политики „Самолет“ стабилизировал продажи на уровне 2024 года и продолжил развивать новые площадки. Результаты третьего квартала указывают на то, что эффект от начавшегося летом снижения ключевой ставки приводит к постепенному восстановлению экономической активности и спросу на жилье. Являясь лидером российского рынка, мы верим как в существенный потенциал нашего бизнеса, так и всего сектора, ключевой миссией которого является повышение доступности качественного жилья в нашей стране», — добавила Голубничая.

О выпуске облигаций

Объем выпуска не превысит 3 млрд рублей, срок обращения составит 3,1 года (1 140 дней). Ориентир по ставке купона — не выше 13% годовых, купонный период продлится 30 дней. Заявки начали принимать 27 октября, их можно подать до 18:50 мск 30 октября.

Обмен облигаций на обыкновенные акции будет возможен в рамках публичной безотзывной оферты от ООО «Самолет-Резерв» — 100% дочерней компании ПАО «ГК „Самолет“» и владельца квазиказначейского пакета акций. Оферент будет приобретать облигации при наступлении условий, указанных в оферте, путем их оплаты посредством передачи акций или денежных средств в размере и порядке, предусмотренном офертой. Ее проект доступен по ссылке.

Расчетную цену акции зафиксируют по итогам закрытия книги заявок по облигациям как референсную цену акции Х (100% + премия 30%). Ее будут использовать для того, чтобы рассчитать количество акций, которые приходятся на одну облигацию. Расчетная цена акции может быть скорректирована в течение срока обращения облигаций в случае наступления ряда событий: дивидендное событие, событие изменения количества акций или событие снижения числа акций в свободном обращении.

Владелец облигаций сможет акцептовать оферту с даты окончания 6-го купонного периода при наступлении события премии — превышения ценой закрытия акции на основной торговой сессии Мосбиржи значения расчетной цены акции как минимум в 20 из 30 последовательных торговых дней, предшествующих дате окончания купонного периода.

При наступлении каждого события премии оферент сможет определять соотношение между количеством акций, подлежащих передаче владельцу облигаций, и суммой денежных средств, которыми будут оплачиваться приобретаемые оферентом облигации. Максимальная цена продажи облигации — 250% от ее номинала.

Гарант по оферте — ПАО «ГК „Самолет“». Организаторы выпуска — Газпромбанк, «Старт Капитал», Альфа-Банк, Т-Банк и Совкомбанк. Техническое размещение состоится 1 ноября. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.

О группе компаний

Это одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента, развивающая такие бизнес-направления, как платформа сервисов с недвижимостью «Плюс», управляющая компания, фонд арендной недвижимости, имеющая собственные образовательные программы и проектный институт. ГК занимается девелопментом проектов по всей стране и во всех сегментах, в том числе ИЖС и курортной недвижимости.

Согласно внешней оценке на 31 декабря 2024 года, активы ПАО «ГК „Самолет“» составили 873 млрд рублей, включая земельный банк объемом 41,5 млн кв. м реализуемой площади. ГК — одна из системообразующих организаций отечественной экономики, она по объему текущего строительства является лидером в РФ. Ее представительства открыты почти в 300 городах России и стран СНГ.

Миссия компании заключается в создании нового качества жизни в современных городских кварталах и сохранении для людей самого ценного ресурса — времени.

