ГК «Дело» стала владельцем свыше 90% акций «Глобал Портс»

«Мы выкупили пакеты миноритариев и депозитарные расписки, и у нас сейчас больше 90%». Сергей Шишкарев Совладелец группы «Дело»

По словам Шишкарева, группа компаний выкупила у APM Terminals их долю по вменяемой цене. Здесь существует достаточно давно контрольный пакет.

«Мы давно приняли решение и следуем курсом национального лидера на деофшоризацию — холдинговая компания была на Кипре, мы перевели ее на остров Русский. С учетом санкционного давления находиться в недружественной юрисдикции и неправильно, и опасно». Сергей Шишкарев Совладелец группы «Дело»

Совладелец группы компаний уточнил, что актив на данный момент развивают, действует восстановление грузопотоков на северо-западе.