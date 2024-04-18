ГК «Дело» стала владельцем свыше 90% акций «Глобал Портс»
Фото - © Председатель совета директоров ГК "Дело", президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев/РИА Новости
Совладелец группы «Дело» Сергей Шишкарев отметил, что группа компаний «Дело» стала владельцем свыше 90% акций «Глобал Портс», сообщает «Коммерсант».
«Мы выкупили пакеты миноритариев и депозитарные расписки, и у нас сейчас больше 90%».
Сергей Шишкарев
Совладелец группы «Дело»
По словам Шишкарева, группа компаний выкупила у APM Terminals их долю по вменяемой цене. Здесь существует достаточно давно контрольный пакет.
«Мы давно приняли решение и следуем курсом национального лидера на деофшоризацию — холдинговая компания была на Кипре, мы перевели ее на остров Русский. С учетом санкционного давления находиться в недружественной юрисдикции и неправильно, и опасно».
Сергей Шишкарев
Совладелец группы «Дело»
Совладелец группы компаний уточнил, что актив на данный момент развивают, действует восстановление грузопотоков на северо-западе.