Гиперинфляция в России пока не наблюдается

В настоящее время гиперинфляции в РФ нет, а инфляция будет находиться в привычном коридоре, сообщил РИАМО вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер.

Для контроля цен и предотвращения инфляции важна эффективная работа государственных органов, а также поддержка стабильности на финансовых рынках, отметил эксперт.

«Рост цен является вопросом, который тесно связан с ДКП (денежно-кредитной политикой — ред.), и правительство вместе с Центробанком уже приняли меры, направленные на сдерживание инфляции. В настоящее время гиперинфляция не наблюдается, и уровень инфляции будет находиться в привычном коридоре», — считает Леер.

По его мнению, ежедневный мониторинг цен — это нормальная практика, которая позволяет органам власти оперативно реагировать на изменения на рынке. Бизнес также подвержен определенным внешним и внутренним факторам, и правильные меры, такие как регулирование курса валют и продажа экспортной выручки, обеспечивают стабильность финансовой системы.

«В целом, нет поводов для беспокойства, так как принимаются своевременные решения, направленные на поддержание экономической стабильности», — заключил специалист.