Глава «Сбера» Герман Греф поделился своими ожиданиями на 2026 год. По его словам, этот период будет сложным для банков и бизнеса, сообщает Infox .

«На самом деле, 2026 год не сулит легких испытаний. Поэтому в 2025 году нам важно укрепить свои позиции, чтобы не подвести наших инвесторов в следующем году. Пока трудно сказать, станет ли он более трудным, чем предыдущий», — отметил Греф в ходе ежегодного собрания акционеров.

Глава «Сбера» добавил, что представленные прогнозы носят ориентировочный характер, и фактическое развитие событий будет определяться геополитической ситуацией, динамикой увеличения ВВП и решениями Центробанка по ключевой ставке. Наиболее сложный период, по мнению Грефа, вероятнее всего придется на первую половину 2026 года.

Он также заявил о дальнейшей цифровизации банковских услуг, подчеркнув, что финансовые технологии станут важным катализатором развития. Внедрение инноваций и рост интереса к финтех-стартапам могут значительно повлиять на рыночную конъюнктуру.

По словам Грефа, неопределенность в экономике способна обострить конкуренцию между банками, что, с одной стороны, будет способствовать внедрению новшеств и повышению качества обслуживания, а с другой — может спровоцировать увеличение рисков и нестабильности в секторе.

Учитывая перечисленные обстоятельства, «Сбер» планирует уделять особое внимание улучшению обслуживания клиентов и расширению линейки предлагаемых продуктов. Кроме того, банкам необходимо адаптироваться к изменяющимся условиям и требованиям регуляторов для сохранения конкурентоспособности.