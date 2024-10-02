Геополитическая напряженность влияет на фондовый рынок и криптовалюты

Во времена обострения вооруженных конфликтов инвесторы стремятся снизить долю рисковых активов в своих портфелях и переводят средства в защитные активы. Именно это происходит сейчас из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщил РИАМО сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов.

По его словам, политическая напряженность всегда влияет на ситуацию на фондовых рынках и на криптовалюты. Вооруженные конфликты, тем более в таком регионе, как Ближний Восток, затрагивают соседние нефтедобывающие страны, а это, так или иначе, заставляет инвесторов опасаться изменения цен на нефть, что влияет на всю мировую экономику.

Как добавил эксперт, вооруженные конфликты несут риски разрыва и сбоев определенных логистических цепочек.

Специалист уточнил, что в совокупности это приводит к тому, что инвесторы стараются сократить долю рисковых активов в портфелях и переводят капитал в более стабильные и защитные активы, такие как, например, золото.

«Можно полагать, что сегодня ночью мы наблюдали распродажу рисковых активов, к которым относятся и криптовалюты. По мере снижения градуса напряженности в регионе рынок перейдет к восстановлению», — предположил Некрасов.

Конфликт на Ближнем Востоке начался с нападения террористов на Израиль. После этого ЦАХАЛ провел ответную операцию в секторе Газа. Затем в боевые действия оказались втянуты Ливан и Иран.