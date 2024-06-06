Генсек ОПЕК: спрос на нефть вырастет на 2,2 млн баррелей в сутки в 2024 году

Мировой спрос на нефть в 2024 году вырастет на 2,2 млн баррелей в сутки и в дальнейшем будет продолжать стабильный рост, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Что касается этого года, мы ожидаем, что спрос на нефть будет расти на 2,2 млн баррелей в сутки год к году. За первый квартал 2024 года мы увидели рост спроса на 2,3 млн баррелей в сутки. Как правило, первый квартал – всегда худший квартал года, когда спрос самый низкий», – уточнил спикер.

Глава ОПЕК надеется, что прогноз ассоциации стран-экспортеров по нефти окажется самым точным на рынке.

Он также подчеркнул, что экономический рост определяется стабильностью цен на энергоносители.