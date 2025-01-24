Генподрядчик «СУ-555» откроет производство в Видном

Группа компаний «Строительное управление — 555» взяла в долгосрочную аренду помещения площадью 23 тысячи квадратных метров в производственно-складском комплексе «Мосмек» на Белокаменном шоссе в Видном для организации своего предприятия. Запуск производства планируется на март текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинского округа.

«СУ-555 — многопрофильная генподрядная организация, которая реализует масштабные проекты в Москве. В Ленинском округе они откроют офис и производство фасадных модулей. На площадке уже трудятся порядка 200 человек, в перспективе здесь будет создано 370 новых рабочих мест со средней заработной платой 120 тысяч рублей», — приводятся в сообщении слова главы муниципалитета Станислава Каторова.

На сегодняшний день на производстве продолжается ремонт цехов, открытие запланировано на март. Срок договора аренды помещений составляет 3 года.

В пресс-службе добавили, что компания «Мосмек Недвижимость» — одно из системообразующих предприятий Ленинского городского округа. Она специализируется на оптовой торговле строительными материалами, аренде и управлении недвижимостью.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Ленинском округе общеэкономический оборот составил 755 млрд рублей, объем отгруженных товаров собственного производства достиг 145 млрд рублей. Также за прошлый год созданы более 14 тысяч новых рабочих мест и реализованы 33 инвестиционных проекта, а прирост налоговых доходов составил более 1 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.