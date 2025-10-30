Геммолог Меликян назвала золото более надежной инвестицией, чем алмазы

Геммолог Ольга Меликян рассказала, что золото остается наиболее надежным инструментом для сохранения капитала в кризисные периоды, тогда как инвестиционная привлекательность алмазов зависит от их типа.

Золото традиционно считается главным средством сохранения капитала в нестабильные времена. По словам Меликян, этот металл сохраняет лидерство благодаря своим физическим свойствам и ограниченному количеству.

«Золото сохраняет лидерство, благодаря своим физическим свойствам: оно не вступает в химические реакции, не портится, его количество ограничено. Поэтому оно остается эталоном капитала. Во времена кризисов его стоимость растет, но фактически это не рост, а восстановление истинной ценности на фоне обесценивания валют», — рассказала Меликян в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметила, что ситуация с алмазами иная. За последние годы реальная ценность бесцветных алмазов снизилась из-за перепроизводства и появления синтетических камней.

«Причин две. Первая — огромное количество добытых алмазов. Когда-то рынок контролировала корпорация De Beers и выпускала ограниченные партии, удерживая цены. Сейчас добыто столько камней, что если выпустить все на рынок, он рухнет. Вторая причина — появление синтетических, лабораторно выращенных алмазов. За последние 5–7 лет они заполнили массовый сегмент, и продавцы часто не указывают их происхождение. Это сильно обрушило стоимость природных бесцветных камней», — пояснила Меликян.

Тем не менее, по словам эксперта, инвестиционный потенциал сохраняют цветные бриллианты, которые добываются в очень малых количествах. Самыми доступными считаются желтые бриллианты, а более редкие — розовые, голубые и сиреневые — продаются на закрытых аукционах.

Меликян подчеркнула, что золото лидирует по ликвидности: его можно быстро реализовать в любой стране. Цветные алмазы менее ликвидны, но способны приносить больший прирост капитала благодаря своей редкости.

