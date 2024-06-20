ГД приняла в первом чтении поправки по совершенствованию налоговой системы

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, которые направлены на совершенствование налоговой системы, а еще проекты законов по индексации пенсий военным пенсионерам, введению для семей с двумя и более детьми налогового вычета при уплате НДФЛ, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Поправки в Налоговый кодекс в ГД ранее внес кабмин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что все допдоходы, которые появятся из-за введения в РФ прогрессивной шкалы налоговой ставки, пойдут в доход федбюджета. Также они будут направлены на нуждающихся — семей с детьми, пенсионеров и ветеранов. Еще с их помощью будут финансировать новые российские нацпроекты, реализовывать поручения президента.

«Увеличатся вложения в инфраструктуру, в строительство жилья, дорог, в развитие наукоемких отраслей и сферы высоких технологий», — уточнил Володин.

Он напомнил, что ранее в ГД прошло широкое обсуждение вопросов, касающихся совершенствования налоговой системы. На них депутаты озвучили самые волнующие вопросы, многие из которых правительство учло при подготовке поправок.