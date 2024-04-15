Компания «Газпром» ликвидирует две компании в Нидерландах. Будут распущены такие компании, как Gazprom Sakhalin Holdings B.V. и Gazprom Finance B.V, сообщает «Интерфакс».

В 2022 году было прекращено действие соглашения России с Нидерландами об избежании двойного налогообложения. Это произошло из-за того, что Нидерланды не согласились увеличить ставку налога на дивиденды и проценты до 15%.

Минфин России отметил, что в рамках соглашения были выдвинуты привлекательные условия и позволило вывести прибыль из России.

При этом компания «Газпром» перевела в российскую юрисдикцию активы, которые были на голландских SPV.