Гарибян о работе ЦСС: Подмосковье нарастило инвестиции до 360 млрд руб за год

В течение 2024 года Центр содействия строительству (ЦСС) активно работал в Московской области и за год сумел увеличить размер инвестиций до 360 млрд рублей, нарастил объем выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов. Об этом губернатору Андрею Воробьеву на ВКС рассказал министр Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

«Мы за этот год смогли выдать разрешение на строительство на 9,1 млн квадратных метров, что в 2,3 раза больше, чем было в 2023 году. Как вы правильно отметили, Андрей Юрьевич, мы выдали 5 млн разрешений на ввод (в эксплуатацию — ред.), это тоже почти в 1,5 раза больше в 2023 год», — рассказал Гарибян.

За год Московская область успешно увеличила показатели потенциальных инвестиций. На сегодняшний день их объем составляет почти 360 млрд рублей, в них входят в том числе разрешения на строительства. По словам Гарибяна, в данный момент на сопровождении находится 5,1 тысячи проектов против 3,6 тысяч, которые были годом ранее.

Трансформация нормативно-правовой базы

«Достичь такого результата удалось благодаря трансформации нормативно-правовой базы внутренней и внешней. Значительное внимание уделили процессу цифровизации, <…> внедрили искусственный интеллект, это трендовое направление, которое помогает работать», — пояснил Гарибян.

За год специалисты проделали огромную работу, направленную на улучшение самой идеологии ЦСС, дважды продлили действие постановления правительства России. Речь идет о 353 постановлении, которое позволяет Подмосковью сохранить право устанавливать особенности разрешительной деятельности. На базе этого постановления региону удалось построить собственную внутреннюю вертикаль нормативов, которая позволяет качественно работать.

По словам министра, Московская область первой научилась выдавать разрешение на строительства с отлагательным условием. В будущем эта практика может распространиться на всю страну.

«Это новелла Московской области, которая пока применяется только в Московской области. Мы выдаем в упрощенном порядке разрешение на строительство на бюджетные социальные объекты, на объекты теплоснабжения, на объекты, которые строятся в особых экономических зонах, на индустриальные парки и даже на комплексы по переработки отходов», — пояснил Гарибян.

Подмосковье за год также сумело сократить выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию построенных объектов. Теперь их ввод происходит на 40 дней раньше, если сравнивать с показателями аналогичного периода прошлого года.

Отмена приказа Минобороны при помощи Минюста, который накладывал ограничения на Щелковский и Богородский городские округа с точки зрения градостроительного потенциала. Благодаря этому в 2025 году в перечисленных округах планируют реализовать сразу 12 проектов на общую сумму 5,6 млрд рублей потенциальных инвестиций.

В Щелково выдано РС на строительство завода по производству лекарств АО «Валента Фармацевтика». Размер инвестиции на строительство этого объекта составляет 7,4 млрд рублей.

Цифровизация

Специалисты также внедрили в Московской области систему сопровождения АИС ЦСС с встроенным в не искусственным интеллектом, которая помогает строить дорожные карты. Подмосковье стал первым российским регионом, который оцифровал принцип получения услуг за заявителя и стал самостоятельно обращаться за услугами без участия застройщика. Таким способом удалось получить 1,3 тыс. услуг, что значительно ускорило работу.