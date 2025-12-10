Гарбузов: в Москве запустили производство аддитивного оборудования

сегодня в 07:07

«Московский центр лазерных технологий» приступил к серийному производству новых 3D-принтеров. Данное оборудование дает возможность изготавливать металлические детали со сложной геометрией, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что, в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина, в городе оказывают активную поддержку инновационным промышленным компаниям.

«Недавно столичная компания стала выпускать комплекс для выплавки металлических изделий сложной геометрической формы. Начало серийного производства нового 3D-принтера — это еще один шаг к технологической независимости нашей страны», — отметил Гарбузов.

Работа нового оборудования, созданного на предприятии «Московский центр лазерных технологий», базируется на методе лазерного плавления металлопорошка, что обеспечивает исключительно высокую плотность выпускаемых изделий. Такие 3D-принтеры могут найти применение в машиностроении, приборостроении и ракетно-космической промышленности.

«Новый 3D-принтер позволяет выращивать изделия из разных сплавов и достигать оптимальных характеристик полученных деталей из металлов. Гибкая настройка конфигурации промышленного комплекса может удовлетворить нужды практически любого производства», — рассказал генеральный директор компании, д. т. н., заслуженный деятель науки РФ Александр Григорьянц.

Столица активно стимулирует развитие высокотехнологичных отраслей промышленности. Ранее на территории ОЭЗ «Технополис Москва» Мэр Москвы Сергей Собянин открыл производство фотонных интегральных схем.