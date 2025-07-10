Гарбузов: в Москве увеличивается производство навигационных приборов

В первые пять месяцев 2025 года московские предприятия нарастили выпуск навигационного оборудования почти на 70% в сравнении с тем же периодом 2024 года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что столица – это лидер в сфере высокотехнологичного производства. Местные компании показывают высочайший уровень профессионализма и непрерывно улучшают свои технологии.

«В январе-мае 2025 года столичные производители на 66,4% увеличили производство навигационных, метеорологических, геофизических и других приборов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Московские компании активно разрабатывают современное навигационное оборудование, которое находит применение в различных отраслях промышленности», – рассказал Гарбузов.

Один из примеров – компания «Итэлма», разрабатывающая решения для точного земледелия, включая автопилот для сельхозтехники. Эта система автоматического управления полностью контролирует рулевое управление тракторов, комбайнов и самоходных опрыскивателей.

С момента запуска производства компания реализовала более 2000 автопилотов российским аграриям, а также успешно продвигает свою продукцию в Казахстане и Беларуси.

Автопилот значительно повышает эффективность сельскохозяйственных работ, выполняя широкий спектр задач. Он подходит для большинства полевых операций и стабильно функционирует в сложных условиях: на склонах, в любое время суток и при плохой видимости. Среди ключевых возможностей – поддержка различных схем движения, создание оптимальных маршрутов через облачное веб-приложение, работа на скоростях от 0,9 до 36 км/ч, интеллектуальный авторазворот и управление навесным оборудованием прямо с терминала в кабине.

Благодаря автоматизации вождения производительность труда увеличивается на 20% – операции выполняются быстрее и точнее, чем при ручном управлении.

Конструктивно автопилот включает навигационный контроллер, терминал с ПО, а также электропривод руля или гидравлические компоненты (в зависимости от модификации – электрической или гидравлической).

По словам генерального директора НПП «Итэлма» Алексея Воробьева, точность работы системы обеспечивается навигационным контроллером.

«В его основе наш собственный электронный модуль, спроектированный без использования зарубежного ГНСС чипа. Это санкционно-стойкое, программно-управляемое, гибкое и универсальное решение для текущих и будущих применений в различных отраслях, где требуется точное позиционирование. Стандартизированный размер электронного модуля ГНСС и поддержка всех стандартных протоколов обмена данными позволяет использовать его для замены устаревших или недоступных к покупке импортных модулей в существующих устройствах, а также быстро встраивать его в архитектуру новых изделий», – сказал Воробьев.

Автопилот работает как с ГНСС-спутниками (точность 3–7 см), так и со стационарной RTK-станцией, обеспечивающей точность до 2,5 см.

Надежность системы подтверждается уникальными программно-аппаратными разработками компании. Технология «Квадро» обеспечивает прием сигналов с максимального числа спутников, «Итэлма Струна» поддерживает точное движение до 30 минут даже при потере корректирующего сигнала (например, возле лесополос или на холмах), а функция быстрого старта позволяет начать работу уже через несколько минут после запуска двигателя.

Автопилот с полным набором функций был продемонстрирован на стенде правительства Москвы в рамках международной выставки «ИННОПРОМ».