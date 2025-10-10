Гарбузов: в Москве успешно работают предприятия с многолетней и вековой историей

Москва проводит сбалансированную промышленную политику, направленную на одновременное развитие новых производственных мощностей и модернизацию существующих предприятий, которые десятилетиями работают на благо города и страны, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Промышленность Москвы — это живой организм, в котором гармонично сочетаются богатейшее историческое наследие и передовые технологии. В столице успешно работают почти 4,6 тысячи предприятий с многолетней историей, а некоторые — и с вековой», — заявил Гарбузов.

Он подчеркнул, что заводам и фабрикам удалось достигнуть высокого уровня технологического развития. Компании из различных сфер деятельности, от текстильной промышленности до производства кабельной продукции и сантехнического оборудования, успешно интегрировались в индустриальный сектор. Их продукция и решения пользуются спросом в столице и по всей стране.

Старейшие предприятия Москвы

Уже 96 лет московская фабрика «Большевичка» занимается производством мужских пиджаков, брюк и пальто высочайшего качества. В советское время здесь разработали первую форму для сотрудников Мосметро, а во время Великой Отечественной войны — воинскую экипировку для танкистов. Для участия советской сборной в Олимпиаде-80 на фабрике сшили спортивные костюмы. У предприятия есть собственное конструкторское бюро и фирменные торговые точки. В каталоге представлено более 30 моделей под четырьмя брендами.

Столичное предприятие АО «САНТЕХПРОМ» было основано в 1959 году решением Моссовета как «Монтажный завод № 1» для обеспечения сантехническими системами массовой застройки города. Более чем 65 лет своей работы завод производит продукцию для систем центрального отопления, водопровода и вентиляции. Сегодня компания выпускает энергосберегающие биметаллические радиаторы и стальные конвекторы. Продукция АО «САНТЕХПРОМ» используется при капремонте и строительстве, а также в рамках городских программ реновации и капремонта. Клиентами компании являются более 4 тыс. строительных, монтажных и торговых организаций, работающих в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и др.

Кроме того, более 130 лет назад был основан один из столичных заводов «Москабель» (входит в ГК «Москабельмет»). На стыке веков продукция предприятия стала важным элементом электрификации страны. Сегодня высокотехнологичная компания производит товары, востребованные как на российском, так и на международном рынках. С момента своего основания «Москабель» произвел около 5 млн км кабеля, что эквивалентно 125 обходам земного экватора.

Продукция компании активно применяется в значимых государственных проектах, включая инфраструктуру, транспорт и энергетику. В настоящее время завод обладает более чем 80 запатентованными изделиями. В прошлом году объем продаж составил 51 млрд рублей.