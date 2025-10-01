Гарбузов: столичные предприятия поддерживают своих возрастных сотрудников

Москва — ведущий индустриальный центр России, где каждый десятый работающий житель занят в производственной сфере. Компании предлагают конкурентоспособную заработную плату и социальные пакеты, создавая комфортные условия для сотрудников любого возраста, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

“В индустриальном секторе Москвы работает свыше 750 тыс. человек, а это каждый 10 работающий житель столицы. Промышленность – это не только производственные здания, станки и лаборатории. Заводы и фабрики города – это в первую очередь люди, которые посвятили работе не один десяток лет. Поэтому столичные предприятия не просто сохраняют возрастных сотрудников в штате – для них организуют парусные регаты, проводят комплексную медицинскую диагностику, лечение и помогают в трудной жизненной ситуации”, – уточнил Гарбузов.

Московский часовой завод “Полет-Хронос” – правопреемник первого Московского часового завода “Полет”. На нем активно поддерживают старшее поколение промышленников. В целом коллектив практически на 70% состоит из специалистов с десятками лет опыта работы.

“В нашей стране есть только один сборщик хронометров, и эта наша сотрудница Светлана Познякова, продолжающая свою работу на заводе после наступления пенсионного возраста. У нее уникальная специальность, так как в мире есть только два предприятия, которые изготавливают такие приборы: наш и завод Wempe в Гамбурге. В настоящее время Светлана продолжает активно работать и готовит себе сменщика”, – поделилась генеральный директор компании Лариса Мартынова, ветеран труда с многолетним стажем работы на заводе.

Столичный Научно-технический центр “ЭЛИНС” – ведущий российский разработчик и производитель аппаратно-программных комплексов и вычислительной техники. Успехи компании были бы невозможны без накопленного за 30 лет кадрового потенциала. Поэтому один из самых важных элементов социальной политики предприятия — работа с сотрудниками пожилого возраста.

На заводе кладовщицей трудится ветеран труда Зинаида Зверева. В 75 лет она была награждена почетной грамотой префекта Зеленоградского АО города Москвы, а в 80 – получила медаль «За трудовую доблесть» от Министерства обороны РФ.

«Я проработала на заводе более 24 лет, и в свои 82 года не собираюсь на пенсию. Мне нравится работать, это не позволяет мозгу лениться. Наш завод стал мне как семья, помню каждого, с кем работала все эти годы», — заявила Зверева.

Всего на сегодняшний день в компании работает свыше 20% людей в возрасте от 65 до 86 лет.

Еще одна компания также ценит специалистов старшего возраста. Научно-производственное предприятие «Доза» занимается разработкой и производством систем и оборудования радиационного контроля. Продукция компании используется на российских атомных ледоколах «50 лет Победы», «Арктика», «Сибирь», «Урал».

Сегодня на предприятии 11% работающих — в возрасте старше 60 лет. В их числе — научные сотрудники, инженеры и конструкторы, производственные рабочие, менеджеры и представители технического персонала.