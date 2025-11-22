Гарбузов: столичные фабрики наращивают выпуск кондитерской продукции

С начала года в столице выпустили более 5,1 тыс. тонн шоколадных изделий, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Данный показатель на 38,7% больше, чем за три квартала прошлого года. Известно, что выпуском тортов, конфет и пирожных в столице занимается порядка 120 предприятий.

«В стратегии развития московской промышленности до 2030 года, утвержденной мэром столицы Сергеем Собяниным, пищевая отрасль обозначена в числе приоритетных. Сегодня выпуском продуктов питания в городе занимаются более 350 предприятий. При этом около трети из них производят различную кондитерскую продукцию», — уточнил Гарбузов.

Столичный холдинг «Объединенные кондитеры», в состав которого входят фабрики «Красный Октябрь», «Рот Фронт» и «Бабаевский», разработал 57 видов сладких наборов к Новому году. В ближайшее время они появятся в магазинах по всей стране. Ежегодно компания изготавливает к празднику около 5 млн таких изделий.

Компания Snacksy, специализирующаяся на выпуске протеиновых батончиков, с начала года увеличила продажи на 130%. Производитель вывел на рынок сразу несколько новинок: суфле без лактозы на ремесленном шоколаде и мармелад на пектине без желатина и сахара.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о стратегии развития промышленности. Обрабатывающая промышленность стала важнейшей движущей силой экономики города, которая дает работу свыше 755 тыс. человек. Сегодня правительство Москвы сосредоточено на поддержке приоритетных высокотехнологичных производств, а также повышении доступности и качества промышленной инфраструктуры.