Гарбузов: резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» создали более тысячи рабочих мест

В январе–марте текущего года на предприятиях резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» появилось свыше тысячи высокотехнологичных рабочих мест, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Всего с начала работы компаний в особой экономической зоне столицы было создано более 24,3 тыс. рабочих мест, из которых почти 19,4 тыс. обеспечили резиденты

«ОЭЗ „Технополис Москва“ — драйвер развития промышленности и кадрового потенциала столицы. Благодаря модернизации и расширению производств компании особой экономической зоны привлекают все больше специалистов. По итогам I квартала 2025 года резиденты создали свыше тысячи высокотехнологичных рабочих мест, а за все время работы — более 24,3 тыс., из них 19,4 тыс. — силами резидентов», — отметил Гарбузов.

Так, компании, работающие в сфере радиоэлектроники и микроэлектроники, за I квартал текущего года открыли свыше 310 новых вакансий. А производители фармацевтических препаратов и медоборудования за тот же период трудоустроили почти 340 человек.

«Динамичное развитие столичной промышленности увеличивает спрос на квалифицированные кадры. В апреле на площадке „Печатники“ впервые прошла ярмарка вакансий, где около 30 предприятий, специализирующихся на биофармацевтике, искусственном интеллекте, микроэлектронике, фотонике, аддитивных технологиях и беспилотных авиасистемах, предложили соискателям трудоустройство. По итогам мероприятия работу получили более 60 человек», — резюмировал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.