Гарбузов рассказал о решениях предприятий Москвы для экологизации промышленности

Предприятия столицы создают и внедряют в производство высокотехнологичные решения, которые позволяют минимизировать воздействие на окружающую среду, сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Среди решений — оборудование для очистки сточных вод, востребованное на пищевых производствах, газоанализаторы и системы фильтрации воздуха для различных отраслей промышленности.

«Москва — крупнейший индустриальный центр России. В ней работает почти 4,6 тысячи предприятий — от крупных заводов до малых организаций. При этом промышленность гармонично вписывается в городские кварталы благодаря современным технологиям, которые нивелируют воздействие на окружающую среду. Кроме того, московские компании сами являются поставщиками инновационных решений для зеленой экономики — например, в столице выпускают системы фильтрации воздуха с эффективностью 99 процентов и оборудование для безопасной и качественной очистки сточных вод», — уточнил Гарбузов.

Известно, что свыше 35 лет в городе Бюро аналитического приборостроения «Хромдет-Экология» занимается производством газоанализаторов-газосигнализаторов. С их помощью промышленники контролируют состояние воздуха на наличие вредных токсичных и взрывоопасных веществ.

Среди клиентов: предприятия из Москвы и Санкт-Петербурга, Пермского края, Иркутской, Самарской, Брянской областей и других регионов России. В столице оборудование востребовано в нефтеперерабатывающей, химической отраслях, в системах водоснабжения и водоотведения.

Системы очистки воздуха от токсичных химических соединений создает компания «Салфокс». Они применяются в сфере ЖКХ Москвы, а также в Санкт-Петербурге, Тюмени, Оренбурге и других городах.

«При наступлении неблагоприятных метеорологических условий, когда снижается уровень естественного самоочищения атмосферного воздуха, мы уменьшаем интенсивность производственных процессов. Кроме того, у нас функционирует система экологического контроля. Мы приглашаем специалистов лицензированных физико-химических лабораторий, которые определяют качественный и количественный состав атмосферного воздуха как у источника выброса, так и на границе санитарно-защитной зоны предприятия», — добавила заместитель генерального директора компании Ирина Тикменова.

Оборудование для очистки сточных вод в столице предлагает НПП «Гидрикс», разрабатывающее решения для механической, физико-химической и биологической фильтрации, а также эффективные методы обезвоживания. Они демонстрируют высокие показатели эффективности и ресурсосбережения, минимизируя расходы на последующую утилизацию.

Продукция используется более чем в 50 городах РФ, среди заказчиков — крупные промышленные и пищевые производства, центральные и региональные водоканалы. В столице их применяют на очистных сооружениях в разных районах, а также на промышленных предприятиях Москвы и Подмосковья.