Гарбузов: производители электрооборудования наращивают выпуск продукции в Москве

Столичные предприятия наращивают объемы выпуска высокотехнологичных товаров, среди которых — литий-ионные аккумуляторы, электродвигатели и электроаппаратура для защиты и коммутации электрических цепей. За период с января по август 2025 года выпуск электрооборудования продемонстрировал рост свыше 7% в сравнении с аналогичным промежутком прошлого года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что на сегодняшний день в столице функционирует более 130 компаний, которые занимаются разработкой и выпуском электрооборудования для таких сфер, как электромобилестроение, авиация, логистика, ЖКХ, банковский сектор, медицина и другие.

«Компании наращивают объемы выпускаемой продукции и активно расширяют ассортимент, предлагая заказчикам передовые отраслевые решения. За первые 8 месяцев 2025 года производство электрооборудования выросло на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил Гарбузов.

«Экотех» и новое комбинированное устройство

Московский производитель «Экотех», который создает электротехнические изделия и разработал устройство защиты от дугового пробоя, увеличивает производственные и сбытовые показатели. По результатам трех кварталов 2025 года его выручка возросла на 74% в сравнении с аналогичным сроком 2024 года.

До завершения 2025 года компания намерена представить на рынок новое комбинированное устройство. Эта разработка поможет усилить комплексную защиту электросетей и рационализировать использование места в распределительных щитах. Потенциал новинки для использования в жилых и социальных объектах уже оценили девелоперы и производители щитового оборудования.

«Сотелком» и зарядные устройства

Другая московская компания «Сотелком» специализируется на создании литий-ионных батарей и зарядных устройств. Ее продукция находит применение в складской и погрузочной технике, клининговом оборудовании, а также на стационарных объектах. В рамках импортозамещения предприятие разработало и освоило серийный выпуск одного из ключевых элементов аккумуляторов — электронной системы контроля и управления. В 2025 году производственные мощности по выпуску этой системы были увеличены более чем в 4 раза по сравнению с 2024 годом.

Гендиректор компании Кумушали Гурьяшкин пояснил, что освоение собственных разработок помогает не только сократить зависимость от иностранных поставщиков и снизить себестоимость, но и обеспечивает гибкую настройку функций системы под индивидуальные потребности заказчика.

«Это особенно важно, учитывая расширение сферы поставок: помимо традиционного рынка батарей для складской техники, продукция применяется для изготовления различных авиационных изделий, а также в автомобильной промышленности», — сказал Гурьяшкин.

«Некс-Т» и сенсорные дисплеи

Еще один столичный производитель — «Некс-Т» — является лидером в России по выпуску сенсорных дисплеев. Благодаря вложениям в модернизацию и роботизацию, за три года выручка фирмы выросла в 3 раза, прибыль — более чем в 6 раз, а объем производства — на 25%.

В декабре будет введена в эксплуатацию первая в стране роботизированная линия по производству ЖК-модулей производительностью 500 тыс. штук в год, что обеспечит отечественных разработчиков необходимыми компонентами для создания устройств самого разного назначения: от автомобилей, самолетов, банкоматов до медицинского и промышленного оборудования, телевизоров и мониторов.