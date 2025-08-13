Гарбузов: производитель кабельно-проводниковой продукции представит свои новинки

В рамках масштабной выставки «Та самая Москва» столичный производитель кабельно-проводниковой продукции продемонстрирует сразу шесть новинок, которые используются в Московском метрополитене, сообщил министр правительства города, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Данное событие станет уникальной возможностью познакомиться с современными разработками столичного кабельного производства и их применением в инфраструктуре города.

«Город активно создает условия для продвижения столичной продукции как на российском, так и на международном рынках. Это позволяет московским производителям расширять географию поставок и укреплять свои позиции в различных отраслях промышленности. На выставке „Та самая Москва“, которая пойдет в рамках форума „Территория будущего. Москва 2030“, посетители увидят достижения столицы в промышленности, транспорте и градостроительстве. Экспозиция представит новейшие технологические разработки московских предприятий и покажет, как инновации меняют облик столицы и улучшают качество жизни горожан», — уточнил Гарбузов.

На выставке покажут, как современные технологии предприятия «Москабельмет» способствуют развитию метрополитена — одного из самых передовых транспортных проектов в мире и настоящей гордости столицы. В экспозицию войдут 6 образцов кабелей. Посетители смогут не только увидеть реальные изделия, но и ознакомиться с их характеристиками через интерактивные экраны, установленные в вагоне метро.

«Мы гордимся возможностью представить свои разработки на такой значимой площадке. „Москабельмет“ вот уже много лет является надежным партнером метрополитена, поставляя современную кабельно-проводниковую продукцию. Особое внимание будет уделено новейшим образцам, которые играют ключевую роль в бесперебойном функционировании метрополитена», — прокомментировал генеральный директор компании Павел Моряков.

Масштабный форум «Территория будущего. Москва 2030» проходит в рамках проекта «Лето в Москве». До 14 сентября на десятках площадок состоятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Информация о площадках и подробная программа доступны на официальном сайте форума moscow2030.mos.ru.