Гарбузов: предприятия Москвы улучшают жизнь в труднодоступных регионах РФ

Продукция заводов и фабрик столицы востребована по всей России, в том числе и в самых отдаленных регионах: от Чукотки до Калининграда, поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

«Москва — это не только культурный и деловой, но и инновационный индустриальный центр, где рождаются передовые решения для всей страны. Столичные предприятия успешно внедряют свои разработки в самых разных направлениях и улучшают жизнь людей далеко за пределами столицы: от освещения малых городов до модернизации железнодорожной инфраструктуры Транссибирской магистрали», — прокомментировал Гарбузов.

Московская компания освещает Анадырь

В Анадыре был запущен масштабный проект по модернизации наружного освещения, реализуемый московской компанией «Световые Технологии ЭСКО» в рамках энергосервисного контракта. В самом восточном городе страны будет установлено 1683 светильника, в том числе 389 светильников со специальными модулями индивидуального управления, а также 732 парковых светильника для создания комфортной и безопасной городской среды.

С учетом длительной полярной ночи значительное внимание уделяется адаптации освещения под естественный режим дня. Проект также предусматривает модернизацию сетей протяженностью свыше 1300 м и установку 26 шкафов управления наружным освещением.

«Анадырь — уникальный город. Для его жителей качественное освещение — это не только комфорт, но и безопасность. Мы гордимся тем, что наш проект сделает самый восточный город России светлее, безопаснее и современнее», — считает генеральный директор компании Алексей Аникин.

Столичное ж/д оборудование от Калининграда до Владивостока

Еще одним примером вклада столичной промышленности в развитие инфраструктуры самых удаленных уголков страны является продукция АО «ЭЛТЕЗА». Серийное оборудование ж/д автоматики и телемеханики предприятия, входящего в ГК «Нацпроектстрой», используется на всей сети железных дорог России — от Калининграда до Владивостока, а также за рубежом.

«Системы автономной энергии» (входит в ГК «Итэлма») — ведущий российский производитель тяговых батарей для электротранспорта. Аккумуляторные системы — сложные многокомпонентные изделия, центры разработки и производства которых сосредоточены в разных точках страны. Отдельные компоненты энергетических систем производятся в Москве, здесь же находится центр инженерных компетенций и разработок.

Электробусы, оснащенные батареями компании «Системы автономной энергии», уже успешно проявили себя на маршрутах в самых разных климатических зонах — от Центральной России и Поволжья до Юга и Сибири, подтвердив надежность и качество продукции.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил вклад столичных фабрик и заводов в суверенность отечественной экономики и востребованность продукции из Москвы в России и за рубежом.

