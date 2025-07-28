Гарбузов: предприятие ОЭЗ аттестовало термометры на пыле- и водонепроницаемость

Резидент ОЭЗ Москвы, компания «Термико» провела аттестацию комплектов термометров серии КТПТР на пыле- и водонепроницаемость по классу IP68, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Сертификация подтверждает, что изделия защищены от проникновения пыли и влаги.

«ОЭЗ „Технополис Москва“ — это центр высокотехнологичного производства, где работает более 230 компаний. Здесь на производствах разрабатывают и модернизируют инновационную продукцию, востребованную в ключевых отраслях промышленности. Например, в этом году научно-производственное предприятие на площадке „Алабушево“ подтвердило пыле- и водонепроницаемость своих платиновых термометров, которые используются в ресурсоснабжающих организациях. Успешная сертификация — еще один шаг к повышению надежности оборудования в сфере ЖКХ», — добавил Гарбузов.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал более подробно о данных термометрах.

«Основу термометра составляет высокочувствительный измерительный элемент, который производится по уникальной технологии из отечественной платиновой микропроволоки. Продукция компании применяется в системах теплового учета г. Москвы, а также поставляется в Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и другие регионы России. Кроме этого, изделия экспортируются в страны ближнего зарубежья», — прокомментировал он.

Платиновые термопреобразователи используются как в промышленном, так и в индивидуальном учете тепловой энергии.

«Комплект КТПТР представляет собой два платиновых термометра, подобранных по заданным параметрам таким образом, что разница в показаниях температуры между ними минимальна. Это позволяет снизить до минимума погрешность в расчетах потребляемой тепловой энергии, а сами приборы способны измерять разность температур с точностью до 0,05 градуса. Согласно последним нормативным документам изделия должны выдерживать подтопления тепловых пунктов», — заключил генеральный директор компании «Термико» Александр Семенов.