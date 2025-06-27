Гарбузов: офсетные контракты дают импульс к развитию новых производств в РФ

В рамках межрегионального офсетного контракта с республикой Карелия в регионе построен производственный комплекс по выпуску сверхпрочного щебня, который будет использоваться при ремонте и строительстве дорог, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Поддержка столицы позволила компании-инвестору направить дополнительные инвестиции в масштабирование производства. При этом Гарбузов напомнил, что Москва 7 лет подряд занимает первое место в рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

«В столице разработаны и широко применяются меры поддержки промышленности, позволяющие инвесторам реализовывать самые смелые и амбициозные проекты не только в Москве, но и по всей России. Межрегиональные офсетные контракты позволяют создавать в регионах современные и технологичные производства, обеспечивать новые рабочие места на территории, привлекать дополнительные инвестиции в развитие региональной экономики. По условиям офсета с Карелией Москва гарантировала закупку щебня в течение 10 лет на общую сумму около 62 млрд рублей», — уточнил Гарбузов.

Выпуск сверхпрочного щебня

Производство щебня для ремонта и строительства столичных дорог располагается на Ситозерском карьере, предприятие выпускает щебень габбро-диабаз различных фракций. Гарантия сбыта позволила компании уверенно инвестировать в дальнейшее развитие производства.

«За полтора года в рамках офсетного контракта в Карелии создано новое промышленное производство. Уникальность проекта в гарантированной поставке продукции, что особенно важно в новых экономических реалиях. Механизм офсетного контракта показал свою высокую эффективность как инструмент государственно-частного партнерства. И это стало возможным, в первую очередь, благодаря сложившимся межрегиональным связям с Москвой. Карельский камень широко используется в различных сферах и востребован на рынке России. Уверен, что общие проекты с Москвой продолжатся и по другим направлениям» — отметил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Вклад инвестора в развитие производства

В строительство новых цехов по обработке природного камня инвестор вложил еще свыше 1 млрд рублей. Учредитель ООО «БИОЭН ТРЕЙД» Олег Максимов отметил, что опыт реализации инвестиционного проекта показал, что офсетный контракт является наиболее эффективной правовой конструкцией, позволяющей, с одной стороны, в полном объеме обеспечить государственные нужды, а с другой стороны — решить задачи инвестора.

«Более того, уже в процессе исполнения офсетного контракта группой „БИОЭН“ были взяты на себя повышенные обязательства и в составе комплекса на территории Ситозерского карьера сооружены два новых камнеобрабатывающих цеха по выпуску изделий, используемых для благоустройства», — добавил Максимов.

С 2017 года Правительство столицы заключило свыше 30 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь, систем для хранения архивов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, коммунальной техники и др.