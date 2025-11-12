Гарбузов: объемы производства растут у столичных брендов одежды

Более 340 предприятий легкой промышленности – от небольших дизайнерских студий до крупных фабрик – работают на территории Москвы. За 9 месяцев текущего года удалось нарастить производство одежды на 42,1% по сравнению с тем же периодом 2024 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

«Отрасль легкой промышленности развивается высокими темпами. Благодаря городской поддержке предприятия успешно адаптируются к современным требованиям рынка и технологическим вызовам. Только за 9 месяцев этого года рост производства одежды составил 42,1% в сравнении с аналогичным периодом 2024-го», – сказал Гарбузов.

Так, ассортимент значительно расширился у производителя одежды Pink Bus. Это 150 новых принтов, часть из которых придумала команда компании, а остальные создали в рамках коллабораций с художниками и другими проектами. Планируется запустить линейку домашней одежды, она появится в продаже до конца года.

В этом году на предприятии «Каное» на 10% увеличилось производство трикотажных товаров, а продажи бренда выросли на 30% по сравнению с 2024 годом. Изделия фабрики, выпускающей головные уборы, носят свыше 17 млн человек.

Новые технологичные костюмы и балаклавы для сотрудников производственных линий до конца года появятся у компании Ecos Wear. Сейчас ассортимент представлен премиальными халатами и утепляющими вещами второго слоя для низкотемпературных цехов. Спецодежда позволяет работникам пищевых комбинатов чувствовать себя комфортно и уверенно.

Москва является крупнейшим в РФ индустриальным и научно-инженерным центром, где каждый год появляется около 150 новых технологичных предприятий. В данный момент в мегаполисе функционируют примерно 4,6 тыс. промкомпаний, в которых трудятся около 755 тыс. человек. Производителям доступно более 20 эффективных мер поддержки, в том числе льготное инвесткредитование, офсетные контракты и т. д.