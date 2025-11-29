Гарбузов: Москва заключила пятое соглашение о реализации МаИП в рамках торгов

Победитель открытого аукциона построит на улице Буракова производственный комплекс для компаний легкой промышленности. Земля под застройку будет передана инвестору на льготных условиях — арендная плата составит 1 рубль в год, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«На торгах город предлагает участникам аукциона земельные участки с уже проработанным проектом, который позволяет в кратчайшие сроки приступить к строительству. В районе Соколиная Гора победитель аукциона возведет промышленный технопарк площадью 2 тыс. кв. м, где смогут локализоваться предприятия легкой промышленности», — отметил Гарбузов.

В рамках конкурсов на реализацию масштабных промышленных инвестиционных проектов Москва уже подписала 5 соглашений, предусматривающих последующее оформление аренды земельных участков по льготной ставке. Современные производственные комплексы появятся в Новокосине, Некрасовке, Внукове, Молжаниновском и Соколиной Горе, где разместятся предприятия высокотехнологичных отраслей — легкой, электронной, целлюлозно-бумажной или строительной промышленности. Суммарная площадь этих промышленных объектов достигнет примерно 35 тыс. кв. м.

Столица выставляет на аукционы разнообразные объекты недвижимости, а главной витриной городских предложений служит Инвестиционный портал Москвы. Организатором торгов выступает департамент города Москвы по конкурентной политике. Его руководитель Кирилл Пуртов дополнил, что за право реализации масштабного инвестиционного проекта на улице Буракова соревновались четыре претендента.

Аукционы на заключение соглашений о реализации масштабных инвестиционных проектов проводятся с 2024 года. Этот механизм способствует расширению круга потенциальных инвесторов.

Как пояснила министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы Екатерина Соловьева, по соглашению о реализации МаИП, заключенному по итогам открытых торгов, город передаст в аренду участок площадью свыше 2,9 тыс. кв. м на улице Буракова для строительства промышленного объекта в районе Соколиная Гора. Территория отличается хорошей транспортной доступностью — рядом находятся шоссе Энтузиастов и Московский скоростной диаметр, что значительно облегчит логистику для будущих производств. Всего по результатам торгов подписано 5 соглашений о реализации МаИП для строительства объектов производственного назначения. Инвесторам выделены участки в 4 административных округах общей площадью более 3,4 га.

«Четверо из них уже заключили договоры льготной аренды по ставке 1 рубль в год. Помимо этого, в настоящее время выставлены на торги еще 3 объекта на право заключения соглашений для реализации аналогичных проектов в ТиНАО и Зеленограде, для этих целей выделены участки площадью от 0,35 до 5,7 га», — рассказала Соловьева.

На сегодня в столице одобрено и реализуется более 100 МаИП, в рамках которых в разных районах города будут созданы промышленные предприятия и около 60 тыс. новых рабочих мест.