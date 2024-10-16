Гарбузов: Москва выпускает продукцию для нефтегазовой и горнодобывающей отраслей

При поддержке города в столице производители ведут разработку и внедряют современные решения для повышения эффективности труда и обеспечения качественной продукцией компаний, добывающих энергию и различное сырье. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что Москва является флагманом российской индустрии центром технологических инноваций, вносящим значительный вклад в развитее отечественного промсектора.

По словам министра, в городе на сегодняшний день работают более 4,5 тыс. производственных предприятий, из которых каждое третье является высокотехнологичным.

«При поддержке города промышленники разрабатывают инновационные решения, которые позволяют повышать эффективность добычи полезных ископаемых, снижать риски и затраты при проведении работ, а также обеспечивать экологическую безопасность процессов. Например, сотрудники одной из столичных компаний разработали и наладили серийный выпуск термопластичной однонаправленной стеклоленты — важнейшего компонента гибких полимерных армированных труб, которые применяются при прокладке нефтепроводов», — отметил Гарбузов.

Он добавил, что с конца прошлого года московский завод выпустил порядка 2 млн м продукции.

Гибкие полимерные армированные трубы (ГПАТ), которые укрепили такими лентами, являются устойчивыми ко всем видам внутренней коррозии. С их помощью добывающие компании на 40% снижают затраты на нефтепромысловую инфраструктуру благодаря тому, что срок монтажа с ними снижается в шесть раз, понижается аварийность, а срок службы трубопроводов увеличивается до 25 лет. На сегодняшний день свыше 250 км армированных труб активно применяют во время строительства промысловых нефтепроводов на объектах нефтегазодобычи наиболее крупных компаний России.

«Армирование полимерными стеклолентами обеспечивает высокую прочность ГПАТ. В процессе производства труб ленты наматывают в несколько слоев под углом в противоположных направлениях», — сказал директор департамента промышленных проектов Группы ПОЛИПЛАСТИК Максим Колесов.

Он уточнил, что таким образом осевые и радиальные нагрузки равномерно распределяются и при спекании возникает полностью монолитная конструкция.

Научно-технический центр (НТЦ) «Бакор» производит оборудование для обогащения, обезвоживания и фильтрования, которое используют горно-обогатительные и добывающие предприятия. В каталоге производителя сейчас 7 таких машин. Компания выпускает также башенные и горизонтальные пресс-фильтры, позволяющие фильтровать суспензии и получать жидкую или твердую формы вещества в зависимости от задачи.

Также предприятие производит магнитный сепаратор, который представляет собой устройство для отделения немагнитного материала и магнитной составляющей руды для обогащения. Выпускают на предприятии и керамические дисковые фильтры, которые используются в обезвоживании суспензий с высокой концентрацией твердых веществ.

«Данное устройство наиболее оптимально при ограниченных производственных площадях, поскольку обладает высокой площадью фильтрования. Оно давно зарекомендовало себя на рынке горно-обогатительного оборудования — сегодня машина работает более чем на 15 площадках в России и за рубежом», — рассказал заместитель гендиректора компании по инновационно-техническому развитию Михаил Королев.

Производителю активно предоставляется городская поддержка, благодаря которой он развивает экспорт и модернизирует производственную площадку. В 2023 году компании от московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства выделили льготный заем на 150 млн рублей. Средства пошли на закупку нового оборудования.

Московский завод «Спецкабель», обладающий статусом промкомплекса, производит в столице кабели марки СКАБ-С, которые могут работать при разнообразных климатических условиях и в агрессивных средах. По словам вице-президента компании Сергея Лобанова, продукцию активно применяют в нефтехимической отрасли и добывающей промышленности. Кабели отличаются защищенность от механических повреждений и влияния внешних электромагнитных полей. Только с начала 2024 года предприятие произвело более 1,3 тыс. км такой продукции.