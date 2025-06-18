Гарбузов: Москва увеличила экспорт продуктов питания

По итогам первого квартала 2025 года экспорт продуктов питания, произведенных в столице, вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Основной прирост обеспечили поставки в страны Азии, в первую очередь — в Китай.

«Китай остается одним из ключевых торговых партнеров столицы — в структуре московского несырьевого неэнергетического экспорта на эту страну приходится свыше 7%. Востребованы мясо, шоколад, напитки, товары для здорового питания, мука, овсяные хлопья и другая продукция, произведенная в Москве», — уточнил Гарбузов.

Для продвижения столичной продукции за рубежом работает центр поддержки экспорта «Моспром». Специалисты центра сопровождают компании на всех этапах выхода на внешний рынок — от аналитики до организации встреч формата B2B и B2G с потенциальными контрагентами. Благодаря этим мерам поддержки экспорт продукции московских производителей не только растет в объеме, но и расширяет свою географию.

По итогам Международной выставки FHC Shanghai Global Food Trade Show производитель хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения — ЗАО БКК «Коломенский» с производством в районе Нагатино-Садовники — заключил контракт о поставке новой линейки продукции на рынок Китая, производитель какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий — ООО «Объединенные кондитеры» из Замоскворечья — подписал контракт на поставку шоколадок «Аленка», ООО «Монетный двор универс», расположенный в Зеленограде, договорился об экспорте шоколадных подарочных наборов.

Кроме того, столичным экспортерам активно помогает государство. Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предоставляет комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. Также в рамках нацпроекта функционирует цифровая платформа «Мой экспорт», где предпринимателям дают поддержку. Там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое.