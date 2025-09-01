Гарбузов: Москва развивает внешнеэкономические связи с Монголией

При поддержке правительства Москвы за первые полгода 2025 года экспорт столичных предприятий на рынок Монголии вырос на 17% в сравнении с аналогичными месяцами 2024 года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что выполняя поручением Москвы, мы оказываем содействие компаниям, ориентированным на вывоз товаров, в налаживании поставок продукции столичного изготовления за рубеж. С этой целью Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиций АНО «Моспром» на постоянной основе организует события, нацеленные на продвижение изделий московского бизнеса в других государствах и регионах.

«Благодаря поддержке Правительства Москвы по итогам первых 6 месяцев 2025 года объем экспорта столичных компаний на рынок Монголии увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», — отметил Гарбузов.

Ключевым драйвером наращивания московского экспорта стала продукция парфюмерно-косметической отрасли, произведенная в столице, — прирост ее поставок в сравнении с аналогичным сроком предыдущего года достиг 69%.

Предприятия продолжают выстраивать экономическое партнерство с Монголией. В частности, в состоявшейся бизнес-миссии в эту страну участвовали 5 компаний, производящих товары в разных промышленных сегментах: от средств связи до ветеринарных лекарств. В общей сложности ими было организовано более 60 переговоров с потенциальными контрагентами.

Государство также активно поддерживает московских экспортеров. Нацпроект «Экспорт» представляет собой целый набор мер информационной, финансовой, страховой и логистической помощи. В его рамках функционирует цифровая платформа «Мой экспорт», где бизнесу оказывают поддержку. К примеру, там можно безвозмездно получить совет от специалистов, аналитические данные, помощь в продвижении продукции на международных торговых площадках, а также пройти дистанционное обучение и многое другое.