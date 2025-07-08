сегодня в 10:07

Гарбузов: Москва развивает инвестиционное и промышленное сотрудничество с Китаем

Для укрепления двустороннего сотрудничества российская столица готова предоставить китайским партнерам площадку для «приземления» технологий, создания новых совместных инновационных производств, открытия филиалов и представительств юридических лиц, занимающихся реализацией подобных инвестиционных проектов, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Кроме этого, спикеры обсудили особенности взаимодействия с иностранными инвесторами из КНР.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание развитию торгово-экономического сотрудничества с таким важным стратегическим партнером, как Китайская Народная Республика. По итогам прошлого года взаимная торговля между Китаем и Москвой увеличилась на 11,4%», — уточнил Анатолий Гарбузов в рамках круглого стола «Сотрудничество России и Китая в области промышленных инноваций» на ИННОПРОМ.

Он добавил, что российская столица продолжает укреплять двустороннее международное сотрудничество с КНР и предоставляет иностранным партнерам инвестиционные проекты на территории города, в частности, на территории ОЭЗ «Технополис Москва».

В рамках круглого стола эксперты также рассмотрели успешные истории сотрудничества с китайскими партнерами в рамках развития инноваций.

Помимо этого, в дискуссии приняли участие заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владимир Петраков, заместитель руководителя административного комитета нового района города Харбин (Хэйлунцзян) Чжан Цзяньго, генеральный директор ООО «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробев, председатель Алюминиевой ассоциации Ирина Казовская и другие.