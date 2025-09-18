Гарбузов: Москва поделилась опытом производства на Всероссийской GMP-конференции

С 2019 года объем производства фармацевтической отрасли Москвы вырос в 4,5 раза. Предприятия выпускают лекарства на основе отечественных субстанций, что обеспечивает технологический суверенитет страны. Важным инструментом поддержки такого производства стали офсетные контракты, в рамках пленарной сессии X Всероссийской GMP-конференции сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

X Всероссийская GMP-конференция прошла в Москве с 15 по 17 сентября. За десятилетие она превратилась не только в авторитетную профессиональную площадку, но и в пространство для конструктивного диалога между регуляторами, производителями, экспертами и научным сообществом. На пленарной сессии Анатолию Гарбузову торжественно вручили кубок конференции — символ, который традиционно передают представителю города, принимающего мероприятие.

Министр уточнил, что Москва занимает второе место по доле выручки в российской фармацевтической промышленности. К 2030 году ожидается рост выручки в 1,5 раза — до 230 млрд рублей, что позволит столице выйти на первое место. Обеспечение лекарственной безопасности страны является одной из ключевых задач городской фармотрасли.

«Эффективным инструментом в этой части являются офсетные контракты, в рамках которых инвесторы берут на себя обязательство использовать отечественные фармацевтические субстанции и локализовать производство продукции. В Москве заключено 8 офсетных контрактов на поставку лекарственных препаратов», — сказал Гарбузов.

Он добавил, что в рамках этих контрактов компании будут выпускать препараты по 134 международным непатентованным наименованиям, причем 49 из них ранее в России не производились.

Значительную роль в фармацевтической отрасли города играет кластер предприятий, расположенных на площадках ОЭЗ «Технополис Москва». На сегодняшний день в него входят 14 компаний. Инвестиции резидентов кластера в развитие производств превысили 55 млрд рублей, а объем полученных налоговых льгот составил более 5 млрд рублей. Таким образом, на 1 рубль налоговых преференций приходится 11 рублей вложений в экономику Москвы.

В рамках деловой программы конференции столичные фармпредприятия поделились опытом производства опасных лекарственных средств, особенностями работы микробиологических лабораторий, а также приняли участие в дискуссиях о кадровом потенциале отрасли и перспективах цифровизации фармпроизводств. Руководитель микробиологической лаборатории отдела контроля качества резидента ОЭЗ «Технополис Москва» компании «Велфарм-М» Евгения Якушева рассказала о контроле риска эндотоксинового загрязнения на примере конкретного препарата, выпускаемого на производственной площадке в Зеленограде.

По словам Евгении Якушевой, бактериальные эндотоксины — серьезная угроза для производства стерильных лекарственных препаратов. При инъекции загрязненного препарата у пациента могут развиться пирогенные реакции, септический шок и даже наступить летальный исход.

«Именно поэтому так важно постоянно мониторить и контролировать основные источники загрязнения лекарственных препаратов, применять стратегии минимизации рисков и специальные методы контроля», — сказала Якушева.

Директор по качеству другой московской фармацевтической компании «Р-Фарм» Татьяна Вязьмина добавила, что развитие системы качества в фармацевтике требует не только совершенствования практик GMP, но и более тесного взаимодействия с регулятором, эффективность которого подтверждается международным опытом.

Как пояснила Татьяна Вязьмина, правила надлежащей производственной практики не статичны — они развиваются вместе с новыми технологиями и научными открытиями. Для фармкомпаний это означает постоянную работу над улучшением систем качества, а для регуляторов — необходимость выстраивания механизмов эффективного диалога с производителями.

«Международная практика консультирования компаний со стороны инспекторов показывает свою результативность: она позволяет повышать уровень соответствия требованиям GMP на предприятиях и внедрять лучшие решения. Такой подход крайне полезен и в пространстве ЕАЭС, особенно с учетом задач по гармонизации регуляторных документов и развитию экспортного потенциала отечественных препаратов», — отметила Вязьмина.

Всего за три дня конференция объединила более тысячи участников из 30 стран, а в рамках деловой программы было организовано около 20 мероприятий.