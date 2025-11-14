Гарбузов: медико-косметическая компания стала резидентом промпарка на юге Москвы

Ключевым арендатором формирующегося промышленного парка «Noman», создаваемого в рамках масштабного инвестиционного проекта, стала одна из ведущих медико-косметических компаний России и СНГ. Она займет площади для организации разработки и выпуска гелей, применяемых в медицинских исследованиях, а также высокоэффективных косметических продуктов для домашнего использования и применения в аппаратной косметологии, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что крупные инвестиционные проекты создают дополнительные предпосылки для усиления экономического потенциала столицы.

«Так, в районе Люблино продолжается формирование промышленного парка, который предоставит предприятиям легкой промышленности, полиграфии и электроники более 13 тыс. кв. м современных площадей и позволит создать 260 новых рабочих мест для жителей столицы», — отметил Гарбузов.

Масштабный инвестпроект находится на юге Москвы, в месте с удобным выездом на ключевые транспортные артерии, такие как Волгоградский проспект и МКАД. Близкое расположение станции метро «Люблино» и остановок общественного транспорта гарантирует отличную транспортную доступность. Общая площадь объекта превышает 13 тыс. кв. м. Из этого объема 10 тыс. м займут 25 производственных модулей, которые при необходимости можно объединять, а под офисные помещения отведено 2,4 тыс. м.

«Для нас ценно, что один из лидеров своей отрасли выбрал проект Hutton для размещения инновационного производства. На начальной стадии мы слышали скепсис от профессиональных участников рынка в отношении строительства промышленных объектов в границах старой Москвы, где традиционно себестоимость выше, чем за ее пределами. Сделка с Geltek подтверждает, что light industrial востребован не только в отдаленных локациях», — отметил младший партнер и коммерческий директор девелоперской компании Hutton Денис Филиппов.

Он добавил, что компания завершает строительство «Noman» и в ближайшей перспективе намерена запустить еще один аналогичный промышленный парк в Восточном административном округе Москвы.

Производственные модули в промпарке представляют собой технологичные пространства, чья планировка способствует эффективной организации рабочих процессов и внутренней логистики. Конструктивные особенности здания дают возможность установить самое разнообразное инженерное оборудование.

«Мы готовили сделку почти полгода. Наше производство имеет высокие технологические потребности, с точки зрения бизнес-задач и комфорта сотрудников для нас было важным расположение в границах МКАД. По всем этим критериям подошел строящийся Noman», — рассказал владелец медико-косметического производства Geltek Сергей Кирш.

Он пояснил, что покупка помещений для будущего производства — это серьезный шаг в рамках стратегии масштабирования компании и укрепления рыночных позиций компании.

Масштабные инвестиционные проекты реализуются в столице, начиная с 2016 года, и служат одним из основных инструментов стимулирования городской экономики. Они предоставляют инвесторам возможность на льготных условиях развивать производственные, социальные и коммерческие объекты, при условии создания новых рабочих мест.