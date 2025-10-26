Гарбузов: мебель из Москвы пользуется высоким спросом

В столице сосредоточено более 140 производителей — от небольших мастерских до крупных игроков, выпускающих как корпусную мебель для гостиных и спален, так и уникальные интерьерные объекты из передовых материалов. По данным за январь–август 2025 года, отгрузки мебельной продукции удвоились в сравнении с тем же сроком предыдущего года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что промышленный комплекс Москвы — это почти 4,6 тыс. предприятий. Город выпускает широчайший ассортимент — от высокоточной микроэлектроники и электродвигателей до изделий народного потребления.

«В столице работает свыше 140 компаний, которые создают качественные предметы интерьера из технологичных и экологичных материалов. За первые восемь месяцев 2025 года объемы отгрузки мебели выросли более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 33,8 млрд рублей», — отметил Гарбузов.

С 2008 года в Москве успешно работает бренд «Архполе», созданный выпускниками МАРХИ. Его каталог включает более 600 наименований мебели собственного дизайна: системы хранения, кухни, столы, элементы декора и освещения. Основатели также взаимодействуют с современными художниками, а их продукция используется для обустройства кафе и офисов по всей России — от Калининграда до Владивостока.

По словам сооснователя компании Константина Лагутина, каждый год на московском производстве изготавливают больше 1,5 тыс. уникальных предметов мебели и декора, которые помогают преобразить обстановку для более чем 500 российских семей и бизнесменов.

«Особое внимание сейчас уделяем направлению ремонтов под ключ, где интерьеры на 100% состоят из нашей продукции. Это целостные образы, которые дают максимальное представление о стиле и традициях бренда», — сказал Лагутин.

Другая компания, MODELONI, создает интерьерные объекты из инновационных материалов, таких как стеклопластик и карбон, по праву считающийся материалом нового столетия. Его исключительные физико-механические свойства открывают для дизайнеров и инженеров возможности создания продуктов практически любой конфигурации. Ассортимент предприятия включает футуристичные обеденные столы, тумбы, стулья и даже премиальное освещение. Интерес к продукции стабильно растет, а ежегодный прирост выручки составляет 20%.

На московском рынке также представлена фабрика мягкой мебели SHANTI. Ее специализация — это дизайнерские диваны, кресла, кровати, пуфы, оттоманки и прочие элементы обстановки. Для обеспечения долговечности в производстве применяется исключительно брус сосны и березы высшего класса А. За последние два года компании удалось нарастить производственные мощности и численность персонала более чем на 25%.