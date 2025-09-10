Гарбузов: лекарство московского производства вошло в рекомендации Минздрава

Препарат с международным непатентованным названием гофликицепт московской фармацевтической компании «Р-Фарм» предназначен для лечения идиопатического рецидивирующего перикардита (ИРП) — редкого хронического заболевания, при котором происходит воспаление оболочки сердца.

«Москва — один из крупнейших в России производителей лекарственных средств и медицинских изделий. Включение препарата московского производства в клинические рекомендации Минздрава России стратегически важно для всех участников системы здравоохранения: пациенты получают доступ к современной терапии, врачи — официальный алгоритм действий, а российская фармотрасль — мощный импульс для развития новых биотехнологий», — уточнил Гарбузов.

В стране заболевание имеет статус орфанного, то есть встречается очень редко. Причина болезни — сбой в работе иммунной системы, из-за которого в организме вырабатывается слишком много особых белков (интерлейкинов), поддерживающих воспаление. Именно они вызывают постоянные и повторяющиеся обострения. Болезнь нередко требует длительного и комплексного лечения, а обострения существенно снижают качество и продолжительность жизни.

Эффективность препарата подтвердило исследование, проведенное совместно с центром им. Алмазова Минздрава РФ и другими ведущими кардиологическими центрами страны. Препарат точечно блокирует белки, вызывающие воспаление, устраняя саму причину развития ИРП.

«Включение лекарственного препарата в клинические рекомендации Минздрава России — это признание его высокого научного уровня и терапевтической ценности. Для врачей по всей стране это означает доступ к инновационному средству, способному менять стратегию ведения пациентов с ИРП, а для пациентов — не только шанс быстрее вернуться к активной жизни, но и, зачастую, сохраняющая жизнь терапия», — заявил медицинский директор «Р-Фарм» Михаил Самсонов.

Препарат представляет собой российскую биотехнологическую инновацию, защищенную патентами в 59 странах. Помимо регистрации в России со статусом орфанного препарата и рекомендации к включению в перечень ЖНВЛП, он получил международное признание. В 2025 году препарат вошел в клиническое руководство Американской коллегии кардиологов по перикардитам.